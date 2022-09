Tassa rifiuti ad Apice, l'opposizione: "Caso bollette, fare chiarezza" Iebba e Pellino: “Momento particolare per i contribuenti”

“A seguito di confronti con la collettività apicese, non possiamo restare indifferenti davanti alla discussione che sta nascendo intorno al 'caso bollette tassa rifiuti (Tari)'. Ci stiamo attivando affinché possa essere chiarita questa situazione”. Così in una nota del gruppo di opposizione 'Per Apice' rappresentato dai consiglieri Filippo Iebba e Gerardo Pellino che ricordano: “In occasione della commissione consiliare anticipiamo che metteremo in campo tutte le energie per far

fronte alla questione. È un momento particolare per i contribuenti ed è opportuno che l’amministrazione comunale debba mostrare sensibilità ed equilibrio”.

Secondo gli esponenti dell'opposizione dunque sarebbe necessario fare chiarezza rispetto al pagamento della tassa. Iebba e Pellino chiedono pertanto che “qualora ci siano incongruenze, occorre invece prendersi tutto il tempo necessario al fine di valutare responsabilmente il da farsi”.