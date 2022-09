Telese Terme, prenotazione nuovi manufatti cimiteriali: ecco come fare L'annuncio del Comune di Telese Terme

L’amministrazione comunale rende noto che saranno realizzati 176 loculi a fornetto, 22 a cantera, 40 ossari, 24 celle cinerarie/ossarietti e 20 lotti per cappelle private. Bisogna presentare istanza con moduli prestampati scaricabili dal sito del Comune (da inviare all’indirizzo pec comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it ) oppure recandosi presso gli uffici comunali. Possono partecipare i cittadini residenti nel comune di Telese Terme che non siano già concessionari di altre sepolture.

Alla presentazione della domanda bisognerà effettuare un versamento pari al 50% della somma (variabile a seconda della tipologia di manufatto richiesta) e l’altro 50% alla consegna.

L’ordine di assegnazione rispetterà l’ordine di presentazione delle istanze. “E’ l’ennesima dimostrazione che manteniamo gli impegni presi con i nostri cittadini – dichiara il sindaco, Giovanni Caporaso -. Il cimitero è il luogo in cui riposano i nostri defunti, è il luogo che custodisce pezzi importanti delle nostre vite e merita grande rispetto e tante attenzioni. Ecco perché ci teniamo in modo particolare alla realizzazione di questi ulteriori spazi e a lavori ultimati mi recherò personalmente sul posto per visionare i manufatti”. “Coloro che avevano partecipato alla manifestazione di interesse dovranno comunque presentare domanda per l’assegnazione e saranno contattati direttamente dagli uffici comunali – precisa il vicesindaco, Vincenzo Fuschini -. Ricordo che il precedente avviso esplorativo non era vincolante ai fini dell’assegnazione mentre lo è il presente bando, per mezzo del pagamento dell’importo dovuto”.