"Puliamo il Mondo", comune e associazioni in campo per l'ambiente Saranno coinvolte anche le scuole

Anche il comune di Faicchio aderisce alla manifestazione 'Puliamo il mondo'. Ricorre quest’anno, infatti, la trentesima edizione di Puliamo il Mondo, campagna nota in tutto il globo con il nome di Clean up the World, un’iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per l’ambiente e solidarietà. Il Comune di Faicchio, in collaborazione con le Pro Loco del territorio, ComuneDay, Consulta delle Donne e con la partecipazione degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado - "G.Pascale" di Faicchio, organizza la giornata dedicata all'ambiente "Puliamo il Mondo".

"Una iniziativa che mira a sviluppare una sensibilità ambientale e mettere in atto comportamenti sostenibili. Un percorso - evidenziano i promotori dell'iniziativa - necessario per salvaguardare le risorse naturali e lasciarle in eredità alle nuove generazioni. Oggi più che mai è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto delle diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione; per questa ragione il messaggio della trentesima edizione di Puliamo il Mondo è 'Per un clima di pace'".