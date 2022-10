Torna la Telesia Pink Race, in tanti per promuovere la prevenzione De Vizia: i controlli vanno effettuati sempre

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, torna la Telesia Pink Race a Telese Terme. Questa mattina nella cittadina termale in provincia di Benevento l'iniziativa a sostegno della ricerca nella lotta al tumore al seno. Un evento sostenuto dal gruppo De Vizia, che dopo aver promosso anche quest'anno visite senologiche gratuite presso la Casa di Cura 'Gepos' ha voluto ancora una volta promuovere la corsa rosa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Tante le donne che hanno aderito e che si sono date appuntamento nei pressi delle Terme. E' da qui che ha preso il via la passeggiata, attraversando il centro del comune telesino. Un'onda rosa che ha visto in prima fila Roberta e Marcella De Vizia, rispettivamente responsabile dell'unità di senologia e dirigente Gepos, ma anche diversi esponenti dell'amministrazione comunale con il sindaco Giovanni Caporaso, medici e ovviamente tante donne e uomini. Storie di coraggio, testimonianze o più semplicemente di vicinanza per promuovere, come detto, la cultura della prevenzione.

“Quest'anno siamo particolarmente felici perché dopo i due anni di pausa a causa della pandemia siamo tornati per la quarta volta”, ha commentato la dottoressa Roberta De Vizia ricordando come il messaggio rivolto alle donne sia appunto “fare prevenzione, i controlli vanno effettuati e vanno effettuati non solo ad ottobre, mese dedicato a questo tema, ma durante tutto l'anno”. “C'è grande sensibilità”, ha aggiunto la dottoressa De Vizia: “In pochi giorni abbiamo avuto 450 prenotazioni al punto che abbiamo dovuto contingentare le visite e programmare gli appuntamenti per tutto il mese”. Una campagna di prevenzione che prosegue dunque e guarda al futuro: “E' un tema a cui ci siamo sempre dedicati e continuiamo a farlo ringraziando tutte le persone che ci aiutano ad organizzare tutto questo”.