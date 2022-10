Ceppaloni e dintorni: Ripresa e Resilienza delle aree interne Amministrazione, cittadini e Università Federico II per la riqualificazione architettonica e urbana

Nell'ultimo fine settimana la città di Ceppaloni è stata protagonista di un importante incontro tra amministrazione comunale, cittadinanza e Università Federico II di Napoli - Dipartimento di Architettura- per presentare un interessante studio di riqualificazione architettonica, urbana e ambientale con l'utilizzo di tecnologie innovative. In particolare, lo studio vuole coinvolgere i tessuti urbani di Ceppaloni le e delle sue frazioni nonché di tutto il circondario. Una nuova e fattiva collaborazione per la realizzazione di un Master di II livello in grado di formare figure professionali specializzate nel campo della progettazione e della riqualificazione architettonica.

Il Master, peraltro già avviato, è stato presentato alla cittadinanza sabato primo ottobre nella sala convegni del castello di Ceppaloni. Ha aperto i lavori delle due giornate il sindaco, Ettore De Blasio, che ha ribadito l'importanza della interazione sinergica con il mondo accademico per la Rinascita delle aree interne. L'assessore Clorindo Tranfa, principale artefice di tale interazione, che ha sottolineato il suo personale impegno per la piena realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo che, partendo proprio da Ceppaloni, coinvolga altri territori.

Saranno una risorsa le idee progettuali che verranno presentate dagli allievi dello stesso master nei prossimi.

Il professore Mario Losasso, direttore scientifico e docente del Master, nel delineare ai presenti i contenuti, gli obiettivi e i risultati attesi del processo formativo in atto è riuscito a coinvolgere tutti i cittadini valorizzando ogni loro proposta e richiesta.

Gli allievi, architetti e ingegneri, utilizzando ogni utile informazione e coniugando le peculiarità del territorio con le loro competenze, elaboreranno idee progettuali di trasformazione in grado di innescare processi di innovazione ambientale e sociale. Come è stato evidenziato da tutti gli intervenuti, sarà necessario fare sistema con altre aree e tessuti urbani liberandoli da quel localismo asfittico che spesso condanna i nostri luoghi all'isolamento.

Nel pomeriggio del sabato e in tutta la giornata di domenica si sono svolti i sopralluoghi degli allievi nell'area di studio interessata. I giovani professionisti guidati dall'assessore Tranfa e dai docenti universitari Mario Zampino, Enrico Babilio e lo stesso professore Losasso, hanno esplorato le caratteristiche naturali e i tratti antropici del territorio di Ceppaloni. Una particolare attenzione è stata rivolta al tessuto economico e industriale per rilevarne potenzialità e migliori possibilità di sviluppo. Negli intervalli di lavoro non sono mancati momenti di convivialità offerti dalla locale associazione "Antigone".

Si continuerà a privilegiare questa sinergia interistituzionale e sociale rafforzandola e consentendo a tre allievi di svolgere le attività di tirocinio presso il Comune di Ceppaloni. Certamente le idee avranno bisogno di gambe e tutti speriamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consenta alle nostre comunità un novello rinascimento.