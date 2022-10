Italia Viva, sabato l’analisi del voto e discussione su iniziative future Izzo: al via una serie di incontri sul territorio, si parte da San Salvatore Telesino

Dopo il voto, arriva il momento dell'analisi e dei bilanci ma anche di discutere sulle future iniziative politiche di Italia Viva. Bepy Izzo, coordinatore provinciale di Italia Viva e Candidato al Senato della Repubblica alle scorse elezioni politiche con il Terzo Polo, dà il via ad una serie di incontri partendo dal circolo locale di San Salvatore Telesino, lungo Corso Garibaldi, sabato 8 ottobre alle ore 17.30.

“Da sabato – afferma Bepy Izzo - daremo il via ad una serie di incontri sul territorio provinciale con lo scopo di tenere vivo il confronto instauratosi durante la campagna elettorale delle scorse politiche. Cominceremo da San Salvatore Telesino per analizzare il voto dello scorso 25 settembre, un risultato conseguito dal Terzo Polo su base nazionale, certamente molto positivo – spiega Izzo – ma che registra tuttavia un divario tra il consenso ottenuto nel centro nord e le percentuali più basse registrate, invece, nel Meridione. Come Italia Viva riteniamo fondamentale intensificare proprio adesso il dialogo con le realtà locali, capire dove è possibile migliorare la proposta politica, con l’obiettivo di ridurre il gap prima citato. E ovviamente - conclude Izzo - continuare il percorso di radicamento del partito

attraverso nuove adesioni e tesseramenti che già durante la campagna elettorale hanno fatto registrare una crescita significativa”.