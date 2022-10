Giornate Nazionali dei Castelli, bilancio positivo per Guardia Sanframondi Il bilancio della due giorni che si è svolta nel Sannio per promuovere le bellezze del territorio

Sabato e domenica scorsi si sono svolte le Giornate Nazionali dei Castelli, evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli. Appuntamento fortemente voluto per permettere ad appassionati e non, di conoscere il ricco patrimonio culturale del borgo medievale. Le due giornate hanno visto tante persone che hanno potuto godere delle bellezze paesaggistiche del castello di Guardia Sanframondi accompagnati dal suono delle parole in dialetto guardiese di una poesia scritta ad hoc dal Professore Silvio Falato – studioso di lingue antiche e popolari- che narra della nascita del castello sino ad oggi ; degli stucchi ed affreschi barocchi della Chiesa di San Sebastiano, della collezione di quasi 1000 lepidotteri del Museo delle Farfalle oltre che dell’apertura della Persian Art Studio di Vishka e Amir Sabetazar,che con i loro dipinti narrano e pongono l’attenzione su temi attuali e culture antiche, e del Museo Casa di Bacco (MuBAC) custode della Rassegna d’Arte Contemporanea Permanente dedicata alla cultura del vino.

Due giorni intensi che hanno visto i visitatori fermarsi in Piazza Castello, dove tra balli e canti folkloristici dell’Associazione La Wardia Bbella, esposizioni di vini con etichette locali e lavorazione dell’argilla con la tecnica della foggiatura, grazie all’abilità del Maestro Angelo Rubbo, tutti, grandi e piccini, si sono lasciati coinvolgere e trasportare per poi proseguire nelle stradine d’ingresso al borgo antico.

Tutto è stato abilmente gestito dalle guide di Sannio Guides - un gruppo di Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici e Consulenti con una lunga esperienza professionale nel campo del turismo esperienziale.

Nella sala superiore del Castello di Guardia è stata allestita la mostra “Dal Coronavirus alla Virusart” - sedici opere del Maestro Ernesto Pengue; la cui mostra è stata occasione di riflessione ed ispirazione e che per l’occasione delle due giornate è stata prorogata

Scopo dell'organizzazione è quello di narrare il Sannio e di divulgarne le bellezze artistico-paesaggistiche, oltre al ricchissimo patrimonio immateriale – in particolare Linda Garofano e Domenico Garofano che con grande professionalità e maestria hanno saputo soddisfare le curiosità dei tanti visitatori, rispondere alle domande dei più piccini e accompagnare le classi dell’ I.T.A. – “Polo Scolastico Superiore” dell’Istituto D’Istruzione Superiore Galilei – Vetrone con sede distaccata a Guardia Sanframondi.

Giornate ricche ed entusiasmanti che si sono concluse con il vernissage di Salvatore Fiore presso il MuBAC in Piazza Castello.