Al via la nuova edizione del censimento della popolazione e delle abitazioni Il comune spiega: ecco come partecipare

"L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rende noto che a partire dal mese di ottobre, ha preso il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, articolato in due rilevazioni campionarie, areale e da lista, che terminerà il prossimo 22 dicembre". Lo rende noto il comune di Telese Terme che spiega: "A partire dal 2018, l’appuntamento con il Censimento è diventato annuale e non più decennale. Grazie a questa rilevazione statistica, vengono ricavate informazioni utili per supportare la ripresa e costruire il futuro del Paese. Vengono, infatti, alla luce realtà sociali, economiche e demografiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale ma anche europeo. Ogni anno, spiega l’Istat, partecipa un campione di famiglie individuato con criterio casuale tra quelle residenti nei comuni selezionati annualmente. Dunque coloro che sono stati estratti dall’elenco anagrafico delle famiglie residenti nel Comune di Telese Terme dal 1 gennaio 2022 hanno già ricevuto una lettera con le istruzioni per l’autocompilazione del questionario online. In alternativa, i cittadini interessati potranno rivolgersi, per la compilazione, agli operatori comunali che somministreranno di persona il questionario con l’ausilio di dispositivi informatici. Si ricorda, infatti, che partecipare al censimento è un obbligo di legge".

Pertanto l'Ente precisa che "dal 7 novembre al 22 dicembre 2022 le famiglie campione che pur avendo ricevuto la lettera informativa nominativa non avranno ancora risposto, riceveranno un promemoria dall’Istat e saranno contattate per telefono dal Comune o tramite la visita di un rilevatore. I rilevatori incaricati dal Comune saranno muniti di un tesserino di riconoscimento. Per qualunque informazione o chiarimento, o semplicemente per ricevere un supporto nella compilazione del questionario, è possibile rivolgersi agli uffici competenti del Comune di Telese Terme presso il palazzo del Comune di Viale Minieri, piano terra".