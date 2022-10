Sabato l’inaugurazione del "Sentiero dei Sanniti Pentri" su Monte Coppe Itinerario didattico e naturalistico di 2,7 km che verrà percorso, immersi pienamente nella natura

Sabato, 15 ottobre alle ore 10, verrà inaugurato su Monte Coppe il “Sentiero dei Sanniti Pentri”. Ad annunciarlo il comune di Cerreto Sannita che evidenzia: "Si tratta di un itinerario didattico e naturalistico di 2,7 km che verrà percorso, immersi pienamente nella natura. Questo progetto di riqualificazione, realizzato, mira a valorizzare e promuovere le nostre bellezze paesaggistiche e a far conoscere il nostro straordinario patrimonio forestale. Tanti gli obiettivi di carattere ambientale che ci siamo posti con quest’intervento, tra cui la stabilità del versante, la messa in sicurezza, il miglioramento della fruizione dell’ecosistema naturale e la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per conoscere meglio il nostro territorio e per educarci alla conservazione della natura. Sarà con noi, ad illustrarci ciò che troveremo lungo il percorso, e lo ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità, il professor Francesco Napolitano, naturalista, ecologo vegetale, botanico applicato e sistematico, già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Sannio e autore della 'Carta della Naturalità della provincia di Benevento'".