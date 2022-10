Iannotta (Italia Viva): Ospedale, bene confronto in Regione "Ho ritenuto importante e prioritario esserci"

“Si é appena conclusa l'audizione in Regione con Alaia, presidente della V Commissione Sanità, chiesta dai sindaci di Limatola, Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano, sulle criticità dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, alla quale ho avuto la possibilità di partecipare, avendone richiesta l'opportunità alla V Commissione Sanità nella persona del suo Presidente, giorni fa". Così Maria Iannotta, del coordinamento cittadino Italia Viva di Sant'Agata dei Goti al termine del confronto di questo pomeriggio a Napoli.

"Ho ritenuto importante e prioritario esserci, per dare un vero senso di continuità a quella che é la mia battaglia e rappresentanza politica sul territorio di Sant'Agata De' Goti. E per questo ringrazio infinitamente l'onorevole Alaia, perché mi ha dato una importante opportunità. Così come ringrazio Bepy Izzo, il coordinatore di Italia Viva Benevento, che mi affianca convintamente in questa battaglia. Non é vero che la migliore soluzione é quella di attendere". Ed ancora: "I paesi limitrofi hanno ritenuto necessario chiedere 'Perché?'. E io nel mio piccolo, ho ritenuto necessario sottoscrivere questa richiesta".

L'esponente di Italia Viva inoltre assicura: "La Commissione aggiorna i lavori in una prossima e vicina seconda seduta, alla quale parteciperò, certamente”.