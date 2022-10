Diagnosi e prevenzione dello scompenso cardiaco, torna il camper Giovedì a Telese Terme presso l'Istituto Maugeri

Giovedì (20 ottobre), dalle ore 10 alle ore 14, presso l’Istituto Maugeri di Telese Terme, in via Bagni Vecchi, 1, sarà allestito l’ambulatorio mobile di AISC, con a bordo personale medico e infermieristico, per effettuare gratuitamente visite e test preliminari per la diagnosi e la prevenzione dello scompenso cardiaco.

Il Punto Itinerante AISC che farà tappa a Telese Terme è organizzato dalla Associazione Italiana Scompensati Cardiaci con gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri. Mission dell’AISC è la conoscenza scientifica della patologia, la creazione di una rete di contatto tra i pazienti e l’incoraggiamento degli stessi ad aiutarsi e sostenersi reciprocamente attraverso la condivisione di conoscenze e di esperienze.

“Rivolgo, come sempre, un sentito ringraziamento alla direzione sanitaria della Maugeri e all’AISC per questa importante opportunità che si ripete dopo l’esperienza dello scorso anno - dice il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso –. Prendersi cura della nostra salute deve essere un obiettivo primario per ognuno di noi ecco perché invito i miei concittadini ad approfittare e a sottoporsi a un controllo gratuito, a volte bastano piccole semplici attenzioni per prevenire problemi al cuore”. Non è richiesta prenotazione per sottoporsi alla visita.