Prevenzione tumori, tornano le visite gratuite A Telese Terme il camper dell'Asl per effettuare gli screening senza prenotazione

Grazie alla programmazione attuata dalla ASL di Benevento, farà tappa a Telese Terme anche quest’anno l’ambulatorio mobile per la campagna di prevenzione contro i tumori. Nei giorni 27, 28 e 29 ottobre, senza prenotazione e gratuitamente per i cittadini di Telese Terme, Castelvenere e San Salvatore Telesino sarà possibile effettuare a Telese Terme:

Consegna Kit colon retto, per donne e uomini dai 50 ai 79 anni;

Mammografia, per le donne dai 50 ai 69 anni;

Pap Test, per le donne dai 25 ai 64 anni di età.

“Lo scorso anno questa iniziativa ha riscosso a Telese Terme grande successo di partecipazione da parte dei nostri cittadini, sensibili, evidentemente ai programmi di screening e di prevenzione – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Dunque rinnovo il mio sentito ringraziamento al dottore Volpe, direttore generale dell’ASL di Benevento, per la sua infaticabile attività e per la sua attenzione e premura nei confronti di tutte le comunità del Sannio”.

“Torna anche quest’anno un appuntamento importantissimo per la nostra salute. Gli screening sono fondamentali per diagnosticare precocemente una malattia, prima della comparsa di sintomi, e per avviare tempestivamente il trattamento terapeutico - afferma l’assessore Marilia Alfano -. Effettuare uno screening può salvarci la vita, è gratuito e non occorre prenotarsi. Ringrazio il direttore generale dell’Asl, dottore Gennaro Volpe, tutti i dirigenti ed i medici che si alterneranno nel camper mobile medico, che sosterà a Telese Terme”.