Messa in sicurezza delle Terme Jacobelli, sbloccati fondi dal MIBACT Il sindaco Giovanni Caporaso: “Grazie all’onorevole Francesco Rubano per il suo intervento”

“La Direzione Generale Bilancio ha autorizzato la spesa di 250mila euro per l’intervento di messa in sicurezza del complesso delle Terme Jacobelli”.

La nota, prodotta dagli uffici di segreteria del Ministero della Cultura è l’ultimo atto, in ordine di tempo, dell’iniziativa a firma dell’onorevole Francesco Maria Rubano finalizzata a sbloccare una istanza di finanziamento, avanzata dal sindaco di Telese Terme “al fine di effettuare un intervento di recupero sul sito di interesse architettonico - così si legge nella missiva inviata dal neo deputato sannita -, fiore all’occhiello della provincia di Benevento”.

Ed è stato proprio il sindaco di Puglianello, neo deputato di Fi a informare, in tempo reale, il primo cittadino di Telese Terme circa il buon esito di quella istanza.

“In relazione all’ iniziativa da me proposta – scrive l’onorevole Rubano nella comunicazione ricevuta nei giorni scorsi da Giovanni Caporaso -, avente ad oggetto l’istanza per la riqualificazione delle Antiche Terme Jacobelli, inoltrata con Tua nota al Ministero dei Beni culturali, Ti informo che la stessa ha trovato positivo riscontro. Gli uffici del Ministero infatti, mi hanno dato positiva conferma dell’intervento, che sarà realizzato sul sito di interesse storico presente nella Città da Te egregiamente amministrata. Saranno poi i funzionari incaricati della Sovrintendenza territorialmente competente a porre in essere le dovute procedure burocratiche, per l’esecuzione delle opere progettuali previste. Certo di avere attivato una concreta sinergia Istituzionale con la Tua Amministrazione Comunale, nell’interesse esclusivo della collettività, Ti rinnovo la mia totale disponibilità a rappresentare in ogni sede le legittime aspettative della Città di Telese Terme, luogo a cui sono e sarò sempre legato”.

Per il sindaco della città termale, Giovanni Caporaso si tratta di una grande e importante opportunità “Per mettere in sicurezza un pezzo del nostro straordinario patrimonio culturale – dichiara Caporaso -. Le Terme Jacobelli sono un nostro piccolo gioiello e stiamo avendo conferma della qualità del sito anche dalle tante visite da parte di turisti nei mesi scorsi, soprattutto durante l’estate. E devo ancora una volta ringraziare l’on. Francesco Maria Rubano, anche in considerazione del fatto che tra le sue prime iniziative da deputato ha voluto inserire Telese. Evidente segno che il suo attaccamento alla terra di origine e alla comunità che lo ha eletto è forte e genuino e sarà il principio cardine di tutta la sua attività da parlamentare”.