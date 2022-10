A Fragneto Monforte arriva il 'mangia plastica': regala voucher I buoni sconto da utilizzare nei negozi aderenti oppure per Tari e mensa scolastica

Una macchina “eco-compattatrice” per accrescere ulteriormente i livelli di raccolta differenziata e coinvolgere sempre di più i cittadini nella cura e tutela del decoro urbano. Dopo l’ok al finanziamento nel programma “mangiaplastica”, il Comune di Fragneto Monforte ha perfezionato l’acquisto dell’impianto frutto di uno specifico finanziamento da parte del Ministero per la Transizione Ecologica.

Lo scorso 10 ottobre, il Responsabile del Settore Tecnico ha accettato il preventivo e acquistato un eco-compattatore. La struttura della macchina consente di effettuare la raccolta differenziata, la riduzione volumetrica e il recupero di bottiglie in PET alimentare, in modo agevole per l’utente.



L'obiettivo delle macchinette "mangia plastica" – così vengono spesso chiamati – è anche quello di coinvolgere il più possibile la cittadinanza attraverso il concetto di premio. Più ricicli, più ci guadagni. Anzi, ci guadagnano tutti (compreso l'ambiente, ovviamente). Detto in parole povere, buttando la bottiglietta di plastica nell'ecocompattatore, hai la possibilità di accumulare dei punti bonus che in un secondo momento possono essere trasformati in voucher e buoni sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che aderiscono a questa particolare iniziativa o in alterantiva per sconti sulla Tari, biglietti per mensa scolastica ecc...



La macchina è dotata di un servizio di riconoscimento dell’utente che permette una più agevole attività di identificazione e trasferimento dei dati per utilizzarli nei concorsi a premi e promozioni commerciali, messe in campo dalle attività imprenditoriali aderenti al progetto.

In sostanza, più si riciclerà e maggiori benefici si potranno ottenere. “A breve dovrà partire una manifestazione di interesse riservata alle imprese commerciali del territorio che vorranno aderire a questo importante progetto di sostenibilità ambientale e cultura green”.

Una bella occasione, dunque, per Fragneto Monforte per lavorare insieme e provare a difendere l’ambiente e, al tempo stesso, sostenere le attività locali in un momento complesso per l’economia.