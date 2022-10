Lavori di ampliamento Istituto Telesi@, approvato progetto esecutivo Lombardi: "Provvedimento che consente di fatto l’avvio di un’opera molto importante per la comunità"

Via libera dalla Provincia ai lavori per l'ampliamento dell'Istituto Telesi@. Si tratta del progetto esecutivo presentato dall’Associazione Temporanea di Imprese, vincitrice di apposito appalto, per i lavori di ampliamento della sede dell’Istituto scolastico presso il vecchio campo sportivo in viale Europa di Telese Terme.

"Il provvedimento - viene precisato dall'Ente con sede alla Rocca dei Rettori - mobilita risorse per complessivi 4.994.533,64 di euro che trovano copertura economica sul Bilancio della Provincia per la gran parte nell’esercizio finanziario dell’anno in corso e per la residua parte (pari a 1.145.389,56 di Euro) sull’esercizio finanziario 2023. Avendo il Comune di Telese Terme rilasciato il permesso di costruire già lo scorso 16 giugno, il Dirigente del Settore Tecnico Giordano ha comunicato che il cantiere dei lavori per l’ampliamento del Telesi@ potrà essere consegnato all’ATI entro il prossimo mese di novembre".

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha espresso "soddisfazione per questo provvedimento che consente di fatto l’avvio di un’opera molto importante per la comunità locale e che darà ulteriore slancio operativo e formativo al prestigioso Istituto Scolastico Superiore".