Telese Terme, ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale: il programma Il sindaco Caporaso: "Un momento di forte unità"

Venerdì 4 novembre, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, sarà celebrata anche a Telese Terme la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il programma a Telese Terme

La giornata si articolerà in vari momenti: il primo con inizio alle ore 9.30 con l’ingresso in Chiesa per la celebrazione della Santa Messa; alle ore 10.35 Partenza del corteo dalla Chiesa diretto al Monumento dei Caduti, con inizio della manifestazione. Seguiranno: l’alzabandiera (3 squilli di tromba e Inno Nazionale); significato del tricolore; deposizione corona d'alloro (si intona il silenzio); lettura del bollettino della vittoria; lettura nominativi dei caduti. Infine, dopo gli interventi degli studenti ci sarà l’intervento del sindaco e, in chiusura, la lettura della preghiera del combattente

“Questa giornata sarà l'occasione per ricordare il sacrificio dei soldati morti per difendere la nostra Patria – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -, per celebrare l'Unità Nazionale e per rendere omaggio al valore delle Forze Armate. Un momento di forte unità ed è per questo che inviti i miei concittadini a partecipare”.

Presenzieranno, tra gli altri, rappresentanti della Confederazione Nazionale Combattentistiche, dello Stato Maggiore dell’Esercito, delle sigle ANCRI, ANPS, ANPPE, ANFOR, ANFI e della Brigata Bersaglieri di Caserta. Nel corso della manifestazione si esibirà la U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band (Banda della NATO).