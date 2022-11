Natale green a Telese: il contest con Gesesa nella cittadina termale L'iniziativa con le scuole per sensibilizzare gli studenti su economia circolare e sostenibilità

E’ stato lanciato in questi giorni presso le scuole di Telese Terme il contest “Natale Green”. "La Pro loco Telesia, ideatrice dell’iniziativa - viene evidenziato in una nota - intende sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’economia circolare, della sostenibilità e in particolare del riciclo dei rifiuti, creando un progetto che porterà alla realizzazione di un Albero di Natale fatto interamente di bottiglie di plastica".

Il progetto 'Natale green'

Il progetto “Natale Green” vuole promuovere e diffondere nelle scuole della “Città delle Terme” una nuova cultura della gestione dei rifiuti e un messaggio importante relativo alla riduzione dell’utilizzo della plastica, una buona pratica già avviata da Gesesa con la consegna di borracce agli alunni di numerose scolaresche e con l’installazione di erogatori d’acqua nelle sedi degli istituti scolastici. Gesesa, azienda già da tre anni divenuta “Plastic Free”, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Telese Terme, accompagnerà i giovani studenti in questo percorso, creando momenti formativi sulla sostenibilità e premiando le classi che saranno più virtuose nella raccolta della plastica per la realizzazione dell’albero natalizio.

La raccolta della plastica

"La raccolta della plastica iniziata il giorno 25 ottobre avrà termine il 25 novembre. Il punto di raccolta è stato realizzato presso la sede della Pro Loco Telesia che effettua la raccolta nei giorni di martedì e venerdì, la mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. Alle prime tre classi vincitrici GESESA donerà dei gadget utili per le attività scolastiche, tutti realizzati con materiale riciclato e riciclabile e consegnerà ad ogni classe l’attestato di partecipazione al contest “Natale Green'".