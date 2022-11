Il comune di Pietrelcina apre alla Consulta delle donne Un nuovo organismo per valorizzare le donne

Lo scorso venerdì 18 novembre, presso la sala Consiliare del Comune di Pietrelcina, a seguito della deliberazione consiliare n. 11 del 31.05.2022 che ne approvava il regolamento, si è insediata l’Assemblea della Consulta delle donne. Dopo una breve consultazione ed uno scrutinio tra le componenti, è stato eletto il Comitato di coordinamento composto da: Angela Mastronardi, Adriana Zollo, Maria Grazia Mercurio, Stefania Glielmo, Daniela Tizzani, Angela Mercurio. Il Comitato ha successivamente eletto: Stefania Glielmo quale presidente della Consulta, Filomena Masone quale vicepresidente e Daniela Tizzani quale segretaria.

La Consulta delle donne è stata fortemente voluta dall’Assessore alle pari opportunità Filomena Masone.

"È un organismo che nasce per meglio raccogliere il bisogno delle donne, per valorizzarne il ruolo, quindi per

dare maggiore impulso alle politiche sociali, educative e culturali della vita amministrativa del Comune di

Pietrelcina".

Il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone e la Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Gilardi hanno

formulato a tutte le Donne della Consulta un sentito ringraziamento e l’augurio di buon lavoro confidando

nella partecipazione attiva delle donne sul territorio . La presidente Stefania Glielmo ha commentato: " Unitamente alle altre componenti del coordinamento, con la partecipazione dell'assemblea delle associate, ci impegneremo al fine di favorire la realizzazione delle pari opportunità in ambito educativo, formativo, culturale, supportare le fasce più deboli, anche promuovendo eventi culturali, dibattiti di riflessione, anche in collaborazione con altre istituzioni e associazioni presenti nella Provincia di Benevento".