Giornata contro la violenza sulle donne: l'evento a Dugenta La manifestazione patrocinata dall'osservatorio del consiglio regionale della Campania

L’amministrazione comunale ed i volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Dugenta con il patrocinio dell’Osservatorio sul Fenomeno della violenza sulle donne del Consiglio regionale della Campania organizzano per venerdì, 25 novembre, alle ore 16 presso il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” la manifestazione “Io rispetto” per commemorare la giornata internazionale della violenza sulle donne.

“All’evento parteciperanno esperti del settore che con la loro professionalità ed esperienza maturata sul campo relazioneranno su tale piaga sociale che affligge non solo la nostra nazione bensì l’intera umanità”, spiega il sindaco Clemente Di Cerbo. Gli esperti proporranno “momenti di testimonianza con la condivisione di esperienze dirette, da cui trarre spunti di riflessioni sui diversi aspetti di tale fenomeno sociale e sugli strumenti legislativi messi in campo dalle istituzioni. Scopo della manifestazione è quello di illustrare un excursus immaginario, partendo dalla situazione di disagio”.

Il codice rosso: gli aspetti legislativi a difesa delle donne

Nel corso del confronto inoltre saranno illustrati anche “i diversi meccanismi creati in questi anni a tutela delle vittime come ad esempio: l’applicazione da parte delle Forze dell’ordine del codice rosso (La legge 19 luglio 2019, n. 69 ovvero una legge della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti), offrendo soluzioni per garantire sicurezza alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare; la creazione di centri antiviolenza diramati sul territorio in cui le vittime vengono aiutate avviando percorsi riabilitativi per ristabilire una serenità psicologica ed il renserimento nella società”.

25 Novembre: il confronto a Dugenta a supporto delle donne vittime di violenza

Scopo dell’Amministrazione Comunale e dei volontari del Servizio Civile è quello di “contribuire con tale manifestazione alla massima diffusione di informazioni utili affinché si conoscano anche i diversi sintomi esplicativi di una possibile situazione di violenza. Possiamo solo immaginare l’angoscia e la disperazione che vivono i familiari e le persone che erano vicine alle vittime, per non aver capito, per non aver saputo intuire le situazioni di disagio che stavano vivendo, ed è proprio per questo, che vogliamo contribuire alla divulgazione di informazioni utili e di tracciare percorsi virtuosi in tal senso”.

“La speranza è che tutti insieme: istituzioni, società civile, associazioni, le parrocchie possano convergere per determinare un percorso virtuoso a tutela delle vittime di violenza. Dugenta, è da sempre attenta e sensibile al tema della violenza sulle donne, come già dimostrato negli anni passati attraverso momenti di incontri, riflessioni e anche in maniera tangibile con l’inaugurazione della panchina rossa a testimonianza della nostra vicinanza e del nostro impegno contro il sopruso e la violenza di genere”.