Intesa Parco Taburno e Touring club, Riccio: occasione importante per turismo "Puntare sulla programmazione per promuovere il territorio"

“Il protocollo d’Intesa siglato ieri a Sant’Agata de’Goti, tra il Touring Club italiano e l’Ente Parco Taburno-Camposauro contribuirà in maniera concreta alla promozione e alla valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e delle eccellenze dei 14 Comuni, della provincia di Benevento, ricadenti nell’area Protetta". Così il sindacp Salvatore Riccio che all'indomani della sigla del protocollo d'intesa commenta l'importanza dell'iniziativa che nella Sala Consiliare di palazzo San Francesco con il consigliere nazionale Touring Club italiano e console regionale per la Campania Giovanni Pandolfo, il console provinciale TCI per

Benevento, Alfredo Fierro e il presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano.

Presenti l'assessore Giovanni Pollastro, il presidente del Consiglio Comunale Alfonso Ciervo e i consiglieri Ines Augliese, Anna Buzzo ed Evangelista Campagnuolo hanno fatto gli “onori di casa”.

"Sant’Agata de’Goti è Bandiera Arancione del TCI dal 2005, primo borgo della Campania a ricevere il prestigioso riconoscimento che, da allora, deteniamo

ininterrottamente, avendo, fino ad oggi, sempre superato le procedure di verifica e rinnovo. Siamo consapevoli delle grandi opportunità che questo marchio offre ai comuni certificati e oggi, con il Protocollo d’intesa tra TCI ed Ente Parco del Taburno-Camposauro, possiamo dire di aver esteso questa rete che è un

generatore unico di interesse turistico ed un catalizzatore di flussi che contribuirà a migliorare e potenziare il rapporto domanda/offerta del settore. La programmazione e lo sviluppo turistico di un territorio non possono essere affidati all’intuizione, al caso, alle coincidenze ma devono basarsi sempre più su modelli di analisi, statistiche, strumenti innovativi e tecnologicamente avanzati di promozione. La professionalità del Touring Club Italiano e

della rete Bandiere Arancioni ed il lungimirante e continuo lavoro del Presidente Caturano per lo sviluppo del Parco Taburno-Camposauro costituiranno un valore aggiunto importante per la futura programmazione e lo sviluppo turistico sostenibile del nostro territorio. Sant’Agata de’Goti potrà certamente offrire un prezioso contributo, in termini di esperienza nei rapporti con il TCI Bandiere Arancioni, a tutti i comuni ricadenti nell’area del parco”.