Spina: "Complimenti a Calabrese per nomina ad assessore" "Amministratore serio, presente e operativo: bene ha fatto De Blasio a nominarlo"

Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, esprime il suo compiacimento per la nomina ad assessore al Comune di Ceppaloni del consigliere Giustino Calabrese. “Mi congratulo con il sindaco De Blasio per la scelta e con l’amico Giustino per il prestigioso incarico ricevuto, che sono sicuro interpreterà con la passione e l’abnegazione che da sempre profonde nel servizio alla cittadinanza. Giustino Calabrese è un amministratore serio, presente, operativo. E’ dotato di incondizionata disponibilità, ha a cuore i problemi della comunità e sa farsi apprezzare nella gestione delle relazioni interpersonali e nel confronto con la gente. Sono altresì convinto che apporterà un notevole contributo in termini di idee e iniziative nell’ottemperare alle deleghe assegnategli sia nel campo delle Politiche Sociali che della Sanità”.