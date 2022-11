Premio Suggestioni del mare: premiazione a Bologna per gli studenti di S. Agata Menzione speciale per l'Istituto de Liguori

Menzione speciale della commissione giudicatrice all'Istituto d'Istruzione Superiore Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti nell’ambito del Premio Fotografico 2022 "Suggestioni del mare" , dedicato agli studenti tra i 14 e i 29 anni.

Sono 36 gli studenti che hanno partecipato, sotto la guida del Dirigente Scolastico, Maria Rosaria Icolaro e delle professoresse Giuseppina De Rosa, docente di

Lingua e Letteratura Italiana ed Emilia Fergola, docente di Disegno e Storia dell'Arte. La Commissione giudicatrice ha selezionato 36 opere fotografiche, una per ogni allievo, che saranno pubblicate su RIFLESSIONI novembre 2022, con questa motivazione: "Le immagini presentate dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto “de’ Liguori” mostrano all’ennesima potenza la spontaneità trasmessa dal mare. In contrasto con l’ossessione di oggi per la velocità, esso detta infatti la sua volontà, nei suoi tempi e nei suoi umori. Le fotografie mostrano momenti di vita vacanziera, in cui il mare e la sua immensità hanno un effetto quasi ipnotico, in grado di generare di rimando una sensazione di tranquillità e di benessere sull’osservatore".

Complimenti alla Dirigente Icolaro, agli studenti e ai docenti dell’I.I.S.S. de’ Liguori dall’Amministrazione comunale santagatese: “Il de’ Liguori si conferma scuola d’eccellenza e fiore all’occhiello del nostro territorio e dell’intera provincia di Benevento”, hanno commentato il sindaco Salvatore Riccio e l’assessore alla Cultura Giovanni Pollastro.