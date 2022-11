Sportello dell'Agenzia delle Entrate riapre a Cerreto Sannita Ufficio distaccato presso il Comune dopo sette anni

Lo sportello dell’Agenzia delle Entrate torna a Cerreto Sannita Torna ed avrà sede presso il Comune di Cerreto Sannita, in Corso Marzio Carafa. Dopo un sopralluogo della Direzione Regionale della Campania e la realizzazione di interventi di tinteggiatura, installazione di climatizzatori, cablaggio strutturato ed allestimento di locale informatico, è stato firmato il contratto di comodato d’uso che riporta a Cerreto dopo 7 anni lo sportello dell’Agenzia delle Entrate. L’apertura al pubblico avverrà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Soddisfazione è espressa dal sindaco di Cerreto Sannita Giovanni Parente. “E’ davvero di un’utilità e preziosità immensa per i cittadini il poter usufruire dei servizi degli uffici concentrati in un unico plesso, in questo caso Palazzo Sant'Antonio, già sede del Comune, dell'Ambito Sociale, del Museo della Ceramica e del Centro Polifunzionale. Servizi che ritornano nella vecchia sede storica e che determinano una maggiore e facile fruibilità non solo per i cerretesi, ma per tutto il bacino di utenti della Valle Telesina. A nome dell’intera amministrazione comunale, che ho l’onore di presiedere – conclude il primo cittadino – vanno ringraziati la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, la Direzione provinciale della stessa, nella persona del direttore Dott. Fernando Marotta, ed infine il responsabile dello Sportello di Cerreto Sannita Dott. Maurizio Flaminio”.