Da Castelvenere a Pietrelcina: gita pellegrinaggio per 55 ultrasessantacinquenni L'iniziativa promossa dall'amministrazione

Da Castelvene a Pietrelcina, in gita pellegrinaggio per visitare i luoghi che hanno dato i natali a San Pio che nell’occasione verranno allestiti come teatro per la rappresentazione del “Presepe Vivente”. E' l'iniziativa che coinvolgerà 55 persone del territorio. Ad annunciarlo il capogruppo di maggioranza, Giuseppe Di Brigida, con delega ai Servizi sociali, che ha promosso ed organizzato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, in favore della terza età in collaborazione con il Centro Sociale comunale per Anziani “Voglia di Esserci” di Castelvenere.

“Alla gita – chiarisce Di Brigida – potranno partecipare 55 anziani residenti ultrasessantacinquenni, previa domanda di partecipazione disponibile presso la casa comunale. Durante la gita – aggiunge Di Brigida – non mancherà un momento di preghiera con la partecipazione alla Santa Messa e un momento conviviale per favorire la condivisione e la socializzazione tra i partecipanti”.