Comuni ricicloni, Montesarchio prima. Damiano: "Grazie ai cittadini" Il sindaco: "Impegno fondamentale in una città smart e conscia dell'importanza dell'ambiente"

Il primo cittadino di Montesarchio, Franco Damiano, interviene in merito al premio ricevuto come "Comune riciclone": "Ancora un risultato importantissimo per Montesarchio che si conferma il Comune più virtuoso per quel che riguarda la raccolta rifiuta. Ancora un premio per un impegno che questa amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno, con convinzione e abnegazione. Dobbiamo ringraziare la So.Ge.Si. dai vertici agli operai che ogni giorno sono in campo: un partner ideale, un'azienda all'avanguardia che ha contribuito in maniera determinante il risultato.

Ma il ringraziamento più grande non può che andare ai cittadini che sin dal primo momento hanno compreso l'esigenza di portare avanti una raccolta differenziata attenta e scrupolosa in una Città che punta ad essere smart, conscia dell'importanza del suo ecosistema e del decoro urbano anche in chiave turistica. L'obiettivo, con gli amici della Sogesi, col consigliere delegato Nicola Riccio e ovviamente con tutti i cittadini di Montesarchio è fare sempre di più e sempre meglio".