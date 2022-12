Montesarchio, Damiano: "Consegnati alloggi e ok a ospedale e casa comunità" Il sindaco: "Case per chi ne ha diritto e una svolta per la sanità territoriale"

E' un bilancio positivo quello che traccia il primo cittadino di Montesarchio Franco Damiano: "Mi rende particolarmente orgoglioso in periodo natalizio consegnare a 26 famiglie di Montesarchio gli alloggi di bioedilizia popolare in Zona Cappuccini. Mi onora che nello scorcio finale del mio decennio da sindaco di Montesarchio venga mantenuta un impegno preso con i miei concittadini: con la mia amministrazione gli impegni li abbiamo mantenuti praticamente tutti, ma quello di dare una casa a chi ne ha il diritto rappresentava un punto d'onore, per me. Ringrazio per la presenza e la costante collaborazione l'arma dei carabinieri, oggi presente con il comandante della stazione di Montesarcio Mercaldo. In un periodo difficile e in cui l'emergenza abitativa è un tema concreto nell'agenda della politica Montesarchio è tra i Comuni che riesce a dare un segnale concreto, cogliendo una opportunità importante di costruire in chiave moderna e rispettosa dell'ambiente dando risposte ai cittadini. Ciò grazie a una macchina comunale efficiente, a un'interlocuzione franca, ma assolutamente collaborativa con la Regione Campania, e a un'amministrazione che in dieci anni ha dato risposte concrete e visibili, lasciando a zero le chiacchiere.

Sì, perché questo anno si conclude con altri due risultati importantissimi portati a casa: il Puc, chiave per lo sviluppo del paese e l'ok al piano sanitario che porterà a Montesarchio oltre al nuovo distretto Asl anche l'ospedale di comunità e la casa di comunità. Un risultato ottenuto grazie al forte impegno dell'amministrazione e alla collaborazione con la Regione Campania, che ringraziamo e con l'Asl di Benevento con il direttore Volpe e l'ingegnere Pucillo. Anche a loro va il nostro ringraziamento, naturalmente. La mia amministrazione, questo è evidente, continuerà in ogni caso a lavorare fino all'ultimo giorno per rendere Montesarchio un punto di riferimento del Sannio ".