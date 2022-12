A Melizzano il Presepe vivente dei bambini organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale

Si è svolta ieri sera a Melizzano, nel suggestivo centro storico, la prima edizione del “Presepe vivente dei bambini” organizzato dalla Pro Loco Acquaviva, guidata da poche settimana da Armando Valle, nell’ambito delle manifestazioni post pandemia promosse dal Comune di Melizzano, guidato dal Sindaco Rossano Insogna.

Grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Melizzano, è stato realizzato tra i suggestivi vicoli del Centro Storico, una rappresentazione del Presepe con la partecipazione di tutte le classi dell’istituto.

L’opera dei volontari della Pro Loco e la disponibilità dei genitori hanno permesso poi la riuscita della manifestazione che ha visto un grande successo di visitatori e la felicità dei ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo e passione.

“Sicuramente è stato bellissimo vedere tanti ragazzi” ha dichiarato il Vice Sindaco Francesco Galietta “che, sotto lo sguardo attento dei genitori, si sono cimentati nei ruoli loro assegnati, con grande passione e attenzione. Ringrazio l’Istituto Comprensivo per la consueta attenzione alle nostre sollecitazioni, come anche tutta la Pro Loco Acquaviva nelle persone del presidente Armando Valle, il Direttivo tutto e i volontari che non si sono risparmiati nella cura delle botteghe e delle location. Speriamo di rendere questo evento ricorrente negli anni a venire con una sempre più larga partecipazione.