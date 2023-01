Molinara, il sindaco Addabbo: solidarietà per far crescere per il paese Chiusura delle festività natalizie a Molinara con il Concerto dell’Epifania

“Vogliamo augurare buon anno a tutta la comunità affinchè possa essere un anno sereno, di solidarietà, di collaborazione e accompagnati dalla volontà di far crescere il nostro paese non solo dal punto di vista economico e materiale ma soprattutto dal punto di vista sociale”. Con parole il sindaco del comune di Molinara, Giuseppe Addabbo si rivolge ai cittadini in occasione del nuovo anno.

Nel comune del pre Fortore le celebrazioni per le festività natalizi chiuderanno domani, 6 gennaio, con il concerto dell'Epifania. L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio con l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal Maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi. Il concerto si svolgerà nella chiesa di San Rocco alle ore 19.30, dopo la celebrazione della Santa Messa.

“Molinara è da sempre conosciuto come il paese della musica e per questo abbiamo scelto la musica per augurarci tutti insieme un buon 2023 – commenta l’assessore alla Cultura Cirocco - perché la musica è un linguaggio universale che non conosce confini, un linguaggio che tiene unite anche le diversità. Buon Anno Molinara”.