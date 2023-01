Il Comune di Ponte ‘regala’ sedioline colorate alla Scuola dell’Infanzia Simeone: “In primavera inaugureremo il parco giochi inclusivo”

I bambini della scuola dell’Infanzia di Ponte al loro ritorno dalle vacanze natalizie troveranno un gradito regalo per l’Epifania e per il nuovo anno. Infatti il Comune di Ponte ha accolto la necessità della scuola dell'Infanzia ed ha acquistato 50 nuove sedioline colorate per i bambini. “I nostri bambini – dichiara la consigliera comunale di Ponte, Maria Fatima Simeone – al loro ritorno troveranno maggiori colori nelle aule. Ogni bambino comunica le proprie emozioni anche tramite l'uso di un altro linguaggio oltre a quello verbale: il linguaggio dei colori. I colori – aggiunge la Simeone - esercitano sui bambini una grande attrattiva: costituiscono un grande mezzo espressivo e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore formativo. Colgo l’occasione – annuncia Maria Fatima Simeone - al fine di poter ‘lasciare’ un luogo sicuro e di ritrovo per i bambini della Comunità Pontese, in primavera sarà inaugurata la nuova villetta comunale nella quale saranno installate le giostre di cui una parte già sono state acquistate dal Comune e la restante parte è stata donata da alcuni benefattori pontesi. Realizzare nei giardini di via Borgo questo parco giochi inclusivo, dove i bambini, anche quelli con disabilità, possano giocare insieme era un obiettivo del Comune di Ponte, insieme alla Pro Loco ‘La Rinascente ed oggi diventa realtà. Un parco giochi – continua la Simeone - luogo simbolo di inclusione ed integrazione per tutto il territorio; un progetto bellissimo per fare del bene al prossimo”. Pertanto, la consigliera Simeone esprime gratitudine, non solo verso la Pro-loco "La Rinascente", per aver aderito immediatamente all'iniziativa, ma anche a tutti coloro che in questi mesi hanno inteso sostenere il progetto, “ed invito chiunque volesse ancora collaborare donando – conclude Maria Fatima Simeone - a contattare direttamente la sottoscritta o il Presidente della Pro Loco ‘La Rinascente’ Davide Fusco. Con lo sforzo di tutti raggiungeremo sempre grandi obiettivi per Ponte”.