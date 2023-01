Nuova sezione dell'Archeoclub d’Italia ad Apice: ecco "Apicium" Alessio Errico: attenzione al mondo della scuola e della cultura

“Ringrazio i soci fondatori della nascente associazione culturale Archeoclub D’Italia di Apice denominata 'Apicium', per la fiducia accordatami nell'avermi indicato quale loro presidente. Un riconoscimento gradito che giunge dopo oltre dieci anni di attivismo nel mondo dell’associazionismo culturale”. Così Alessio Errico, presidente Archeoclub D’Italia 'Apicium' sezione di Apice nonché studioso di storia locale che inoltre annuncia: “L’assemblea ha,

inoltre, eletto quale presidente onorario dell’associazione il professor Antonio Frusciante, per il notevole contributo in campo artistico, apportato al nostro territorio e direttore tecnico-scientifico il dottor Antonio Mesisca in qualità di archeologo. L’idea di costituire anche ad Apice una sezione locale dell’Archeoclub d’Italia è nata dall’esigenza di individuare una struttura specifica, più idonea a promuovere e valorizzare i beni culturali e ambientali presenti nel nostro comune”.

Spazio al momento della cultura

“Stiamo coinvolgendo, a tal proposito, appassionati, studiosi e professionisti del settore, sia locali sia emigrati, tutti accomunati dalla stessa sensibilità. Valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale - aggiunge Errico – vuol dire offrire al crescente numero di visitatori un’offerta turistica adeguata, con una conseguente ricaduta economica per il nostro territorio. Sono tante le iniziative in programma. La prima attività è in programma per domani, venerdì 20 gennaio, dove insieme all’associazione Archeoclub di Benevento, proporremo alle classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 'E. Falcetti' di Apice, a partite dal terzo anno, il gioco dell’Archeoloca. Si tratta di un’attività didattica e innovativa che andrà a legare il tradizionale Gioco dell’Oca alla storia della città di Benevento. La stessa attività sarà proposta anche per il plesso di Paduli il prossimo 31 gennaio”.