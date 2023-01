Marmi di Vitulano" e "Rosso Vitulano": costituito il Comitato Scopo sociale è la tutela dei machi storici

Si è costituito oggi a Vitulano il Comitato per la tutela dei marchi di certificazione “Marmi di Vitulano” e “Rosso Vitulano”. "In una piacevole serata - viene comunicato in una nota - ospiti del Comune di Vitulano rappresentato dal suo sindaco Raffaele Scarinzi, con una vasta partecipazione delle cittadinanza, è stato stillato lo Statuto del Comitato che ha come scopo sociale la tutela dei marchi storici “Marmi di Vitulano” e “Rosso Vitulano” anche attraverso la promozione del prodotto mediante l’organizzazione di iniziative culturali di qualsivoglia natura. Il marmo di Vitulano rappresenta un’espressione di identità culturale collettiva della comunità vitulanese e dell’intera valle. Il Comitato è aperto a privati cittadini e soprattutto alle istituzioni e ai Comuni della Valle vitulanese con cui si intende stringere proficui rapporti volti alla promozione e alla tutela del marchio. È stato eletto Presidente del Comitato Carlo Buono, Vicepresidente Sebastian Limata e fanno parte del direttivo l’imprenditrice locale Anna di Sisto, lo scultore Mariano Goglia e l'architetto Domenico Boffa".