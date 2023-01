Torna il Carnevale dell’Amicizia, quattro paesi uniti per creare ponti Torrecuso, Paupisi, Solopaca e Ponte

Torna, finalmente, il Carnevale dell’Amicizia. Dopo tre anni di stop ‘imposti’ dalla pandemia, quest’anno i carri sfileranno di nuovo, rinsaldando una tradizione di condivisione e di amicizia tra paesi limitrofi. L’edizione 2023 si arricchisce di una novità: ai due paesi fondatori, Torrecuso e Paupisi e dopo l’ingresso di Solopaca nel 2019, quest’anno si è aggiunto il comune di Ponte con la Pro Loco ‘La Rinascente’ e il Forum dei Giovani.

Dunque quattro saranno le Pro Loco in campo, quella di Torrecuso, Paupisi, Solopaca e Ponte, e tre i Forum dei Giovani di Torrecuso, Paupisi e Ponte uniti per organizzare il Carnevale dell’Amicizia giunto alla quinta edizione. Tutti insieme per un evento unico in provincia di Benevento che salderà ancor di più paesi con tradizioni diverse ma con il solo obiettivo di divertirsi e creare ponti di interscambio culturale. Un ruolo importante sarà quello delle amministrazioni comunali e delle associazioni presenti sul territorio che daranno pieno sostegno e supporto per far sì che l’edizione 2023 del Carnevale dell’Amicizia sia ricordato come il più bel Carnevale mai organizzato nel Sannio. Tante sono infatti le associazioni che collaboreranno con gli organizzatori: ‘I Bottari per Solopaca’, il Forum dei Giovani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca, la Protezione Civile di Torrecuso e l’Associazione Commercianti di Solopaca.

Il Carnevale dell’Amicizia sarà strutturato in quattro giornate una per ogni paese con sfilate di carri allegorici, mascherate, giochi e spettacoli vari. Si inizierà a Solopaca domenica 12 febbraio, seguirà poi Torrecuso sabato 18 febbraio e Paupisi domenica 19 febbraio con le conclusioni a Ponte martedì 21 febbraio. Il programma sarà alquanto ricco e verrà ufficializzato nei prossimi giorni.