Telese, il ministro Bernini: "Con Rubano attenzione per eccellenze sannite" Dopo Università e Conservatorio visita all'istituto medico

La terza tappa sannita del ministro Bernini l'ha vista protagonista a Telese presso l'istituto Maugeri. Ad accompagnare il ministro il collega parlamentare Francesco Maria Rubano, promotore dell'iniziativa.

Ad accoglierla il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e Luca Damiani Presidente ICS Maugeri ; Giuseppe Fraizzoli Amministratore Delegato ICS Maugeri; Giancarlo Agnelli Responsabile Ricerca Scientifica ICS Maugeri; Michele Rossi Direttore ICS Maugeri Istituto di Telese Terme.

Il ministro Bernini nel ringraziare per l'ospitalità ricevuta il management della Maugeri e dopo i complimenti seguiti alla visita dei laboratori del centro ha sottolineato “il piacere di accogliere questa richiesta dell'amico Francesco Rubano. Con Francesco c'è e ci sarà grande attenzione per le eccellenze di questo splendido territorio”.

Dal canto suo il deputato sannita ha dichiarato: “Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini che oggi ha visitato il territorio del Sannio e ha fatto visita al centro di eccellenza per la ricerca ‘Istituto Maugeri Irccs’ di Telese Terme. Da parte del ministro è un segnale di grande attenzione nei confronti del territorio che rappresento in Parlamento e che, come ha ribadito lei stessa, vanta eccellenze di tutto rilievo, per le quali insieme metteremo in campo un’azione sinergica ad ogni livello istituzionale”.

E il promotore della visita del ministro Bernini al Centro Maugeri ha proseguito:

“Con i massimi rappresentanti dell’Istituto Maugeri, il direttore sanitario Michele Rossi, e con il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, infatti, abbiamo avviato un confronto istituzionale proficuo e costruttivo, sul quale il ministro Bernini ha già dato spunti interessanti di riflessione e azioni, ovvero un network tra governo, territori, università e imprese. La visita di oggi del ministro Bernini segna una svolta importante. Non era mai accaduto che un ministro facesse visita al centro Maugeri, centro di eccellenza del mezzogiorno, che vanta eroi veri, quel personale sanitario cui va il mio sentito grazie”, conclude.

Per l'occasione infatti anche il management della struttura sanitaria è arrivato dalla sede centrale di Pavia per accogliere il ministro, con il direttore sanitario Michele Rossi che ha espresso un plauso per l'impegno di Rubano in tal senso.