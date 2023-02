Nuova pubblica illuminazione a Limatola: siglata la convenzione Comune-Regione "L'intervento consentirà di abbattere i costi di gestione del servizio"

A Limatola sottoscritta la convenzione per la realizzazione dei “lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione” tra la Regione Campania e il Comune. Ad annunciarlo il sindaco Domenico Parisi: "La stipula della convenzione consente di dare avvio all'importante opera pubblica la cui realizzazione sarà a costo zero per l'Ente comunale dal momento che le risorse necessarie (911.691,58 euro) sono state finanziate grazie a risorse Por Campania - Fesr".

Il sindaco Parisi: risultato per il territorio

"Un ulteriore successo per l'amministrazione comunale che mi pregio di rappresentare - commenta Parisi - un'Amministrazione che lavora in silenzio ed in perfetta sintonia con gli uffici riuscendo ad ottenere risultati che qualificano sempre più il territorio".

L'intervento consentirà di "abbattere i costi di gestione del servizio, con beneficio per le casse comunali e per il risparmio energetico in generale, nonchè di migliorare la qualità della pubblica illuminazione cittadina grazie all'utilizzo della tecnologia led".