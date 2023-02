Telese, il sindaco incontra Rfi e Italferr Caporaso: “Rappresentate nostre ragioni a tutela dei cittadini”

Nei giorni scorsi il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, attraverso due distinte lettere inviate a RFI e a ITALFERR, oltre che all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e all’Arpac, ha chiesto un incontro urgente per discutere gli interventi urgenti da mettere in atto in relazione ai lavori per l’asse ferroviario Napoli-Bari e per discutere sulle problematiche condizioni idrogeologiche della Contrada Spina.

Nelle missive il primo cittadino parla di “grave situazione determinata dalla cantierizzazione delle opere” con conseguenti disagi causati dall’aumento di traffico indotto soprattutto di mezzi pesanti, dai problemi di sicurezza stradale, dalle polveri e gas combusti e dalle emissioni sonore e vibrazionali. In particolare, facendo riferimento alla contrada Spina, il sindaco ha evidenziato il rilevante “impatto delle opere nell’ambito del territorio comunale dal punto di vista idrogeologico”, con pericolosi smottamenti verificatisi sul costone e la recente esondazione del Calore.

Ieri, facendo seguito alle precise richieste del sindaco Caporaso, si è svolto l’incontro al quale hanno preso parte l’ing. Domenico Semplice (RFI), l’ing. Giuseppe Galasso (ITALFERR), una rappresentanza della Provincia di Benevento, il sindaco di Telese Terme, assessori comunali e l’ufficio tecnico comunale.

Le questioni affrontate sono state essenzialmente due: le criticità in Contrada Spina, per le quali sono state riferite anche le varie osservazioni fatte dal costituendo comitato Contrada Spina; le problematiche sorte su tutto il territorio telesino, dovute proprio ai lavori in oggetto e più specificatamente in via San Giovanni, via Vallo Rotondo, via Fausto Coppi, zona Scafa e lago di Telese.

Nel corso della discussione l’amministrazione comunale ha rappresentato in maniera ferma e decisa le proprie ragioni a tutela di tutta la cittadinanza. Ottenendo una concreta apertura da parte dei tecnici delle società convocate e un nuovo incontro, con un approfondito sopralluogo, da tenersi venerdì prossimo al fine di individuare gli interventi urgenti che sia RFI che ITALFERR dovranno eseguire per ridurre quanto più possibile i disagi causati alla cittadinanza telesina.

“Riteniamo che l’incontro sia stato molto proficuo – ha dichiarato a margine il sindaco Giovanni Caporaso -, siamo certi che dopo venerdì avremo finalmente un rapido riscontro e ringrazio sin da ora gli ingegneri Semplice e Galasso i quali hanno compreso la gravità della situazione”.