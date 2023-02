"Nel segreto dell'incontro": nuovo appuntamento a San Valetino L'iniziativa dedicata alla lettura

Nuovo appuntamento dedicato alle lettura nel giorno di San Valetino. Martedì 14 febbraio alle ore 19 si terrà il secondo degli incontri con la poesia organizzati dal collettivo “Nel segreto dell’inchiostro”, dopo quello dedicato a gennaio all’opera di Franco Fortini. Sempre all’interno della libreria Casa Naima a San Giorgio del Sannio saranno "celebrati poetesse e poeti la cui grandezza non è commisurata alla notorietà presso il grande pubblico", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Ad introdurre le serate sarà uno dei membri del collettivo, per lasciare spazio poi ad interventi e letture di tutti i presenti. "Il secondo incontro sarà dedicato all’opera di Izet Sarajlic (1930-2002), considerato tra i massimi poeti bosniaci del XX secolo, cantore della bellezza, dell’amore e dell’innocenza anche negli anni della catastrofe jugoslava, in cui non volle abbandonare la sua patria e perse persone a lui carissime. A guidare l’incontro Domenico Cosentino".