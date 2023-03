Riqualificazione centro storico di Ponte: partito l’iter amministrativo Il sindaco Fusco: Momento storico per il nostro comune

Partito l’iter amministrativo mirato alla riqualificazione, valorizzazione e promozione del centro storico di Ponte. Ad annunciare la novità è stato il sindaco del centro sannita Marco Fusco.

“L' amministrazione comunale, al fine di creare una maggiore inclusività e con l’obiettivo di arrestare il fenomeno dello spopolamento – piaga che colpisce maggiormente le aree interne – e con il supporto di un'associazione di promozione sociale, capofila di un gruppo di lavoro e di aziende impegnate in attività di rigenerazione urbana e di rilancio e sviluppo socio-economico dei borghi d'interesse storico presenti sul territorio nazionale.

In particolare – preciso il primo cittadino di Ponte -, attraverso un processo di rigenerazione urbana, che coinvolgerà direttamente gli immobili dei proprietari avremo la massima valorizzazione del patrimonio immobiliare privato, incentivando - direttamente o indirettamente - lo sviluppo della nostra comunità con ricadute sia a livello di occupazione ma anche di presenze sul territorio pontese.

Stiamo già contattando i privati proprietari degli immobili, situati nel nostro centro storico, al fine di dare il via all’iniziativa ‘Rinascimento Borghi’. Si tratta – conclude il professionista sannita – di conferire in comodato d'uso gratuito i propri immobili. Abitazioni che, poi, subiranno un processo di rigenerazione, efficientamento e arredo/interior design da destinare ad attività di ricettività diffusa o housing sociale. Mi preme, sottolineare un punto importante: I privati, proprietari degli immobili non avranno nessuna spesa in questa operazione, sia per coloro che decideranno di aderire che per quelli che hanno proprietà dislocate nell’area interessata”.