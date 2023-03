Sassinoro, tumore al seno, oltre 70 le donne sottoposte allo screening gratuito Promosso dal Centro Sociale Anziani e dall’Associazione AMOS

Oltre 70 le donne che si sono sottoposte pochi giorni fa alla visita senologica fatta dal dottor Carlo Iannace per uno screening gratuito promosso a Sassinoro dal Centro Sociale Anziani e dall’Associazione AMOS. “Nonostante siamo lontani dal periodo acuto del Covid, ancora oggi debbo riscontrare un allontanamento delle persone dal fare gli esami – ha affermato il senologo Carlo Iannace -. Nel corso delle visite a Sassinoro ho diagnosticato, purtroppo, quattro tumori di cui tre da successivi accertamenti di approfondimento. Sono rimasto poi sorpreso – ha continuato il senologo Iannace – delle tante donne che sono giunte anche da altri paesi limitrofi, e dalla vicina Molise, che hanno partecipato a questo screening. Quindi così come ha fatto Futuridea qualche mese fa, poi Paduli, oggi Sassinoro, andremo avanti con le iniziative sulla prevenzione anche in altri centri sanniti per dare ancor più voce alle nostre aree interne. Ringrazio tutti coloro che ci accolgono in modo caloroso e che programmano questi momenti affinché le persone si sono potute avvicinare a noi per prendersi cura di se stesse. Tutti insieme – ha concluso Iannace - dobbiamo sensibilizzare ancora di più le donne, e anche gli uomini, affinché facciano visite ed esami”.