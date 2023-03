Pd, Palermo: due sannite nella direzione nazionale, dato storico per Benevento “Ricongiungere i punti dovrà essere la missione del nuovo Partito Democratico”

“Faccio le mie congratulazioni a Floriana Fioretti ed Antonella Pepe, chiamate a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico. È un fatto politico nuovo e dalla portata storica per la federazione di Benevento, che non aveva mai conseguito una rappresentanza in quell’organismo decisionale. Ad entrambe i miei auguri di buon lavoro”. Così Giovanni Palermo, segretario del Circolo Pd di Apice dopo la nomina di due dirigenti sanniti in direzione nazionale.

Il segretario del circolo Pd di Apice: "Particolarmente orgoglioso per la nomina di Antonella Pepe"

“In ogni caso – continua Palermo - sono particolarmente orgoglioso per la nomina di Antonella Pepe, dal momento che essa è una giovane dirigente del partito, ma è anche iscritta al Circolo del PD di Apice, di cui sono segretario. Per me è un onore ed un orgoglio poter essere il segretario di un Circolo che vanta tra i propri iscritti una dirigente nazionale. Quindi, a nome mio ed a nome di tutti gli iscritti del Pd di Apice, rivolgo a lei i miei più sinceri auguri per questa nuova responsabilità”.

"Ricongiungere i punti dovrà essere la missione del nuovo Partito Democratico"

“Da segretario di un circolo locale e da dirigente provinciale – conclude - il mio auspicio è che il nuovo quadro dirigenziale insediatosi ieri all’esito del congresso sia capace di riannodare i fili spezzati tra parti della società ed il partito e tra parti interne del partito stesso. Ricongiungere i punti dovrà essere la missione del nuovo Partito Democratico. A Floriana e ad Antonella è stato affidato l’arduo compito di farsi costruttori di ponti per un Partito Democratico più forte nei prossimi anni”.