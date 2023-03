A Montesarchio una messa in suffragio delle vittime Covid Alle 18 presso la Chiesa della Santissima Annunziata

Domani a Montesarchio, celebrata da monignore Raviele, si terrà, alle 18 presso la Chiesa della Santissima Annunziata, una cerimonia commemorativa alle vittime del Covid.

L'iniziativa, promossa dai familiari delle vittime, realizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale, con il vicesindaco Annalisa Clemente, "vuole essere un omaggio alle nostre cittadine e cittadini che sono stati vittima della pandemia, al ricordo e alla consapevolezza dei lutti e delle sofferenze. Dichiara il Vicesindaco: "Il Covid ci ha colpito in maniera inaspettata, è entrato nei nostri corpi, nelle nostre vite seminando paura e sconcerto. Ogni vittima ha un nome, ha lasciato una vita con affetti, speranze e sogni. Erano nostri parenti e amici, nostri vicini di casa e colleghi di lavoro, persone che incontravamo uscendo di casa, salendo sul treno, andando a scuola. Ogni vittima era un tassello importante del nostro Paese e abbiamo il dovere di ricordarla per le generazioni a venire".