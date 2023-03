Elezioni amministrative. Giuseppe Corbo candidato con il gruppo "Per Ponte" "Un gruppo molto motivato che saprà rispondere con esperienza, competenza, innovazione"

Il candidato Sindaco del gruppo politico "Per Ponte" è Giuseppe Corbo. Il progetto nasce dalla volontà e determinazione di tanti cittadini di Ponte impegnati per il proprio paese.

Giuseppe Corbo, per la prima volta candidato Sindaco, dipendente del Gruppo Ferrovie dello Stato, storico di riferimento della Comunità, torna sulla scena pubblica, in primo piano, dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere e assessore del Comune di Ponte.

"Ho accettato con profondo orgoglio questo ruolo con tante responsabilità - ha dichiarato Giuseppe Corbo -, lusingato dalle tante attestazioni di stima che sono giunte dalle persone che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione della nostra amata Ponte. Per Ponte è un gruppo molto motivato che saprà rispondere con esperienza, competenza, innovazione e condivisione, alle tante aspettative di sviluppo di Ponte, un territorio che ha tutte le condizioni per esprimere nuove potenzialità, grazie anche alla sua felice posizione geografica". Dal gruppo politico l'invito alle adesioni: "Il progetto è aperto a tutti, per questo ogni contributo, per condividere insieme la visione per il nostro paese, mettendo in campo i valori che da sempre ci accompagnano, sarà il benvenuto".