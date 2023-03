Limatola, Dugenta e Frasso: incontro tra scuola e istituzioni Confronto tra i sindaci e la dirigente scolastica per il territorio

Scuola e istituzioni insieme per il territorio. Si è tenuto ieri un proficuo incontro tra la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Limatola, Dugenta e Frasso Telesino e i sindaci.

Sono stati affrontati diversi aspetti tra le due istituzioni, tra i quali quello di migliorare ed intensificare i già ottimi rapporti istituzionali; di sottoscrivere protocolli d'intesa per meglio intercettare, nell'ambito di una programmazione condivisa, finanziamenti per una didattica sempre più virtuosa e rispondente alle esigenze di una visione sempre più proiettata alla inclusione sociale e ad indirizzi scolastici nuovi che possano suscitare interessi vivi dei nostri ragazzi.

“La scuola e le amministrazioni comunali – l'auspicio dei protagonisti dell'incontro - sapranno fare sintesi per affrontare le sfide del futuro, nell'interesse esclusivo dei ragazzi, che sono la speranza del futuro".