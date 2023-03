Elezioni. Nasce la lista civica "Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore" Candidato alla carica di Sindaco il Leucio Porto, già Questore della Polizia di Stato

In vista delle prossime elezioni amministrative a San Salvatore Telesino nasce la lista civica "Rinascita ed orgoglio per San Salvatore, "un movimento aperto a tutti coloro - spiegano i fautori - che intendono apportare un contributo di crescita sano, trasparente e concreto". La lista ha individuato come candidato alla carica di Sindaco il Dott. Leucio Porto, già Questore della Polizia di Stato, nato a San Salvatore Telesino "e fortemente legato alla nostra Comunità.

Per lungo tempo ha ricoperto, con successo, un ruolo guida nella pubblica amministrazione, affrontando con determinazione e senso del dovere le sfide che il ruolo prevedevano.

La competenza amministrativa e di relazione pubblica sarà dedicata a garantire il meglio alla comunità.

La politica deve promuovere la relazione tra il cittadino e i poteri dello Stato, pertanto è fondamentale un’efficace e consapevole comunicazione per poter risolvere i problemi. Efficacia, consapevolezza dei problemi da affrontare sono elementi fondamentali per la realizzazione del programma della lista “Rinascita e Orgoglio per San Salvatore”.

Il Dott. Porto è persona affidabile e saggia, pronto a dedicarsi totalmente alla vita politica per servire ogni giorno la nostra Comunità, forte di un legame con il paese in cui è nato e che mai ha smesso di frequentare.

La nostra San Salvatore - spiegano i sostenitori dell'iniziativa - è desiderosa di una politica orientata ai bisogni del cittadino, che tuteli i diritti di tutti senza creare disparirà, che valorizzi le tante potenzialità presenti sul territorio, che abbassi le tasse , che crei occupazione, che curi l’aspetto urbano, la cultura il sociale e lo sport.

I cittadini desiderano una guida amministrativa che garantisca pace sociale ed equilibrio e Leucio Porto rappresenta la migliore garanzia per la difficile situazione locale.

Con umiltà e determinazione riteniamo necessario costruire un’alternativa amministrativa nuova, seria e quindi credibile per rilanciare una comunità che vive ormai da anni in uno stato comatoso. Abbiamo la volontà di costruire una squadra quanto più ampia possibile ma composta sia da candidati nuovi sia da persone che hanno maturato esperienza nell’amministrazione locale. Desideriamo che la nostra compagine crei il giusto connubio tra giovani ed esponenti di esperienza poiché riteniamo che le nuove leve potranno essere valore aggiunto se genereranno un processo politico insieme a persone dotate di consolidata esperienza politica e competenze specifiche.

L’ascolto, condivisione e partecipazione saranno le nostre linee guida.

Eviteremo l’attacco agli avversari perché non ci appartiene, noi siamo in campo solo per programmare il futuro della nostra cittadina in maniera inclusiva, equilibrata e rispettosa avvalendoci del contributo di tutti. Noi ci siamo".

Gli attuali candidati alla carica di consigliere sono: Augusta Rapuano, Daniele La Fazia, Mario Posillico, Emilio Rapuano, Rito Salomone, Immacolata Francese e Pasquale Iatomasi.

Nei prossimi giorni verrà completata la lista.