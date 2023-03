Solopaca: Chiara Torricella confermata alla guida della Misericordia Ecco i nuovi organismi

Si è svolta presso la sede sociale di via Granatelle, la riunione Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Governatore (Presidente) dell'Associazione di volontariato "Misericordia Madonna del Roseto" di Solopaca.

Confermata all'unanimità Chiara Torricella alla carica di governatrice; vice governatore Merola Pasquale; amministratore Fiorentino Giuseppe; segretario Giambattista Giovanni;

responsabile sede sociale Cimmino Vincenza.

“L'Associazione di volontariato Misericordia di Solopaca – viene evidenziato in una nota - opera prevalentemente sul territorio della Valle Telesina e, in caso di necessità, sul rimanente territorio provinciale. Esplica servizi di trasporti infermi sia con ambulanza che con veicoli speciali per pazienti su sedie a rotelle. In caso di emergenze conclamate l'Associazione collabora con la struttura di protezione civile dell'Ente locale. Notevole è stato l'impegno profuso dai volontari durante l'emergenza covid. La maggior parte dei confratelli e consorelle hanno la qualifica di Blsd”.