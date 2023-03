Comunità Energetica, un incontro a Paolisi Il comune ha promosso un momento di riflessione sul tema

Venerdì 17 marzo, nella sala consiliare della Casa Comunale di Paolisi si è svolto un importante incontro-dibattito che ha avuto come tema la costituzione della Comunità Energetica di Paolisi.

Promotore dell’iniziativa è stata l’Amministrazione Comunale che ha ufficializzato lo start-up di una comunità energetica a Paolisi.

Il sindaco Maietta e l’assessore Falco hanno relazionato "sull’importanza e la necessità di intraprendere questo percorso che - hanno spiegato gli amministratori- porterà in un futuro prossimo importanti risultati in termini ambientali, sociali ed economici sia per l’ente che per tutti coloro che aderiranno alla comunità energetica.

L’incontro è stato caratterizzato da interventi autorevoli che hanno evidenziato i diversi aspetti di una comunità energetica.

L’ ingegnere Francesca Ceglia, ricercatrice di ingegneria energetica presso l’Università del Sannio, ha illustrato i numerosi vantaggi in termini sia ambientali che si hanno con la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che sociali di contrasto alla povertà energetica ed economici, riferiti al risparmio in bolletta per i partecipanti alla comunità. Ha inoltre evidenziato i benefici di una C.E.R. supportata da numerosi studi realizzati da diversi istituti di ricerca che lavorano sulle energie rinnovabili e in particolare quelli effettuati dall’Università del Sannio.

Altrettanto interessanti e di spessore gli interventi dei rappresentati di Koala, società specializzata nel supportare le imprese e le istituzioni alla transizione energetica e alla creazione delle comunità energetiche sugli aspetti normativi e giuridici delle Comunità Energetiche da fonti rinnovabili, sottolineando la grande volontà del legislatore di promuovere e incentivare fortemente l’aggregazione di cittadini, imprese, enti ecc. per produrre, condividere e auto-consumare sul proprio territorio l’energia prodotta.

L'ingegnere Emmanuele Maria Petruzziello ha rappresentato a tutti i partecipanti l’importanza di costituire una comunità energetica a Paolisi visti gli incentivi previsti dal PNRR per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000. Infatti nei prossimi mesi lo Stato investirà circa 2,2 miliardi di euro per le C.E.R. realizzate in comuni con meno di 5000 abitanti. Ha anche evidenziato la necessità di coinvolgere i cittadini mediante manifestazione di interesse (che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune di Paolisi), effettuare quanto prima una diagnosi energetica di produzione e di consumo e avviare tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi per la costituzione della comunità energetica di Paolisi.

Questa è un’opportunità di grande rilievo per la cittadinanza di Paolisi - conclude la nota dell'amministrazione - che, in piccola parte, ha partecipato all’incontro".