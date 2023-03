Montesarchio: Campobasso e Schipani del Pd a sostegno di Sandomenico "Lieti di aderire al progetto: nel civismo ci si può ritrovare"

“C’è un nuovo e importante tassello, anzi a volere essere precisi, da oggi ce ne sono due che si aggiungono al progetto politico-amministrativo che giorno dopo giorno sta prendendo forma grazie al contributo di coloro che hanno scelto liberamente di condividere la ragione di fondo che ci unisce: il rilancio prima sociale e poi economico di Montesarchio. Ai tanti cittadini e ai diversi rappresentanti delle forze politiche e produttive della comunità che in queste settimane hanno arricchito con la loro adesione il nostro cammino, si uniscono Giovanni Campobasso, stimato medico di base, uomo generoso e dedito da sempre al volontariato cattolico (UNITALSI) e Umberto Schipani ex segretario e dirigente provinciale dei democratici di sinistra e segretario del PD cittadino.

Due persone di valore ed apprezzati per il loro operato sempre attento ai bisogni delle persone. Non di meno, nel ringraziarli pubblicamente, vorrei anche sottolineare che sono contento della loro adesione anche per la significativa esperienza politica che portano in dote e che mettono a disposizione del nostro gruppo”.



Così dalla base a sostegno di Sandomenico

“Siamo lieti di aderire alla lista civica guidata da Carmelo Sandomenico – hanno dichiarato all’unisono Campobasso e Schipani - stimato professionista e persona perbene di indubbia integrità morale. La connotazione civica è quella in cui ciascuno può ritrovarsi senza rinnegare la propria identità politica o culturale, quella che non pone aprioristiche censure ai partiti ma che, riconosciuto il loro ruolo fondamentale nella società, punta ad aggregazioni più ampie, in particolar modo nelle comunità più piccole come le nostre dove non hanno senso le liste di partito in quanto successivamente non è previsto nessun ballottaggio. Pensiamo, che in una lista civica ciascuno si deve sentire interpellato e coinvolto, come cittadino e come individuo, in una iniziativa volta a privilegiare gli aspetti dell'azione amministrativa, soprattutto nell’interesse della comunità, su quelli dell'appartenenza ad una parte politica. Siamo certi che oltre all’impegno, che non faremo venire mai meno, caratterizzeremo con i nostri ideali di sinistra un’azione amministrativa trasparente”.