Elezioni Montesarchio: anche Tullia Savignano con Sandomenico Il candidato sindaco: "Ci aiuterà a coinvolgere fetta ampia di giovani"

“A braccia aperte e anche a nome dei nostri candidati che hanno già pubblicamente aderito ho il piacere di accogliere oggi Tullia Savignano, giovane determinata, tenace e con una grande forza di volontà. Una scelta che considero per diverse ragioni naturale e sono certo che la sua presenza ci aiuterà anche a coinvolgere nelle scelte partecipate che andremo a fare, quella fetta ampia di giovani che da tempo guardano alla politica con sfiducia e disincanto”; queste le parole di Carmelo Sandomenico nei confronti della giovane Savignano.



“Credo ancora nella buona politica – ha dichiarato Tullia Savignano - quella fatta di ascolto e condivisione. Quella fatta di azioni concrete. Oggi i problemi che affliggono i cittadini sono tanti, e il tempo di stare alla finestra a guardare è finito. Bisogna rimboccarsi le maniche. Lottare insieme per il nostro territorio, per i nostri cittadini. Sentirsi comunità.

Per questo e per altre ragioni, ho deciso di scendere in campo, con la consapevolezza di quello che mi aspetta, perché ritengo che chi amministra la cosa pubblica, lo debba fare con responsabilità ed orgoglio.

Mi confronterò con associazioni, imprenditori, commercianti, cittadini, forze di polizia. Sarà una campagna elettorale aperta, inclusiva e dedicata all’ascolto. Credo nella squadra di cui mi onoro di far parte, e nelle grandi qualità professionali ed umane del candidato sindaco Carmelo Sandomenico”.