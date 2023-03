Elezioni San Salvatore Telesino. Il sindaco Romano in corsa per III mandato "In lista abbiamo inserito giovani e persone nuove, con qualità e competenze"

“Il sole risplende a San Salvatore Telesino, per la terza volta”. Esordisce così Fabio Romano, candidato sindaco per il terzo mandato con la lista ‘Impegno per San Salvatore’. Romano e la sua compagine, ormai pronta per la tornata elettorale del prossimo 14 e 15 maggio.

“Abbiamo deciso di rinnovare il nostro logo - ha detto Romano - renderlo più leggero e contemporaneo, in modo da rappresentare ciò che sta succedendo nella nostra lista: ricambio generazionale, ma senza perdere punti di riferimento. Con un carattere d’impatto, il nostro nome, ma anche la nostra missione: Impegno per San Salvatore”.

L’attuale fascia tricolore che corre per il tris, dopo l’approvazione della legge che consente il terzo mandato ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ha poi precisato: “al nostro interno abbiamo inserito giovani e persone nuove, con qualità e competenze, per continuare la nostra opera di rinnovamento a servizio della comunità. In questi anni, anche terribili a causa della pandemia, ci siamo impegnati senza freni e senza risparmiarci per assicurare ai cittadini qualità dei servizi e attenzione. Per migliorare la vivibilità del nostro comune e mettendo in piedi un’opera di restyling senza precedenti. Uno su tutti? Con gli ultimi finanziamenti tutte le scuole della nostra comunità saranno rinnovate e sicure assicurando ai nostri giovani luoghi di formazioni adeguati e in linea con le loro esigenze”.

Romano poi conclude: “sappiamo bene che tutto è soggetto a giudizio e tutto è migliorabile. Da parte nostra ce la metteremo tutta per dare ancora una volta capacità di visione e prospettiva di futuro a San Salvatore”.