San Salvatore: anche Lavorgna con Porto "Pronto a mettere a disposizione il mio impegno per questo progetto"

"Sono fiero e felice di mettere a disposizione della comunità di San Salvatore Telesino il mio tempo e il mio impegno. Vorrei che questa terra abbia la possibilità di avere un nuovo slancio e sviluppo e non posso fare altro che metterci la faccia". Così, Giuseppe Lavorgna, avvocato, annuncia la sua candidatura nella lista "Rinascita e orgoglio per San Salvatore" con Leucio Porto sindaco. Si arricchisce di nomi, dunque, la lista che entro la settimana prossima annuncerà altre new entry che seguono l'ondata positiva della notizia della nascita della nuova compagine alternativa all’amministrazione uscente guidata da Porto, questore e uomo delle istituzioni ora al servizio della comunità. In squadra ci sono anche tre donne, tutte impegnate nel tessuto sociale della comunità e con tanta voglia di dare il loro contributo alla cittadina sannita. "La squadra diventa più grande", ha dichiarato Leucio Porto. "Sono sicuro che il cambiamento di questo paese possa arrivare solo dal tessuto migliore di questa terra dove ho le mie radici, da sempre".