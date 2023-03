Elezioni Morcone: Fortunato ufficializza la candidatura a sindaco Lo ha comunicato a Napoli alla presenza dei big di Forza Italia

All'Hotel Vesuvio di Napoli, alla presenza del gotha di Forza Italia: l'onorevole Francesco Maria Rubano, il vice premier nonché ministro degli Esteri On. Antonio Tajani, l’europarlamentare nonché coordinatore regionale On. Fulvio Martusciello, il ministro università sen. Annamaria Bernini ed il sottosegretario al ministero infrastrutture On. Tullio Ferrare, il coordinatore forzista dell'Alto Tammaro Tommaso De Lia ha ufficializzato la candidatura alla carica di sindaco del comune di Morcone, dell’avvocato Costantino Fortunato, Consulente esperto della I Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati.

Fortunato è intervenuto alla convention presentando il nuovo simbolo della lista che lo vedrà candidato: "La situazione di Morcone - ha dichiarato Fortunato - è a dir poco comatosa. E' impensabile che a poche centinaia di metri dall'invaso del Tammaro, il nostro comune non abbia tratto alcun beneficio o progetto di sviluppo. Questo punto è focale, decisivo, un volano che insieme a tanti altri interventi, riporterà il comune di Morcone ad essere capofila di un'area che da sempre è un punto di riferimento del Sannio".

Sicuro del successo di Fortunato, il coordinatore De Lia parla di scelta giusta: "E' il miglior profilo che si possa sperare per Morcone, sono certo del suo successo. Da coordinatore dell'Alto Tammaro evidenzio la totale assenza sui tavoli della politica sia provinciale che regionale dei problemi che oramai attanagliano l'intera comunità".